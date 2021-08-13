Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu.
Munzur Vadisi'ndeki Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı'na giren Umut Yıldız (19), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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