Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak kentte ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Kartal, Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Özel Harekat, yunus timleri, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler ile Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı.

Arama kurtarma ve iz takip köpeklerinin de katıldığı denetimde, olası bir yangına ani müdahale için TOMA hazır bekletildi.