Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de otluk alanda yangın
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
Pülümür İlçesine bağlı Hasangazi köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı.
Alevleri gören köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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