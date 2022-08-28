Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 25 düzensiz göçmen yakalandı
[İHA (Arşiv)]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 kişi yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, merkeze bağlı Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti sırasında Suriye'den yasa dışı yollarla aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 yabancı uyruklunun giriş yaptığını tespit etti.
Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
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