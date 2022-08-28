Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
[AA (Arşiv)]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil devrildi. Kazada Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, D-400 kara yolunun kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkiinde devrildi.
Kazada, otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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