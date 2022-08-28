Rize Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen etkinlikler kapsamında, Sahil Parkı Çay Çarşısı'nda pepeçura, mısır ekmeği, bal, karalahana sarması, kavurma gibi çeşitli ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı için kentte bulunan heyet üyesi Bilal Erdoğan stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Rize mutfağının her zaman çok güzel olduğunu belirten Erdoğan, "Çok zengin, çok çeşit var. Demeye gerek yok ama özellikle kavurmamız, kuru fasulyemiz, karalahanamız, hamsi ile yaptığımız şeyler, mısır ekmeğimiz... İlk defa likapa ile yapılmış pepeçura tatlısı çok güzel. Kendimize has lezzetlerimiz var. Bütün Türkiye'de kavurmamız ve kuru fasulyemiz meşhur. Dolayısıyla bunların burada daha çok insana ulaştırılmaya çalışılması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

GastroRize Günleri yarınki etkinliklerle sona erecek.