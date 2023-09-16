Tunceli'de kışlık sebze hazırlığı

Tarla ve bahçelerde yazın sebze yetiştiren köylüler, sonbahar aylarında bu ürünleri hasat edip yemeklerde kullanıyor.

Bazı vatandaşlar da ürettikleri domates, fasulye, patlıcan ve biberleri güneşin karşısında kurutup kışın tüketmeyi tercih ediyor.

Yaklaşık bir ay evlerin damı veya balkonlarında bekletilen sebzeler, iyice kuruduktan sonra torbalanıp muhafaza ediliyor.

Ev hanımı Besime Kola, yaz boyu bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Domates, patlıcan ve biber gibi ürünlerden kurutmalık yaptığını belirten Kola, "Bu yıl gıda ürünleri çok pahalı oldu. Bizler de bütçemize göre evde ürettiğimiz sebzelerden kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin." dedi.