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Güncel
AA 16.09.2023 16:02

Kastamonu'da anız yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde tarlada yakılan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kastamonu'da anız yangını büyümeden söndürüldü

Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde tarlada toplanan anızlar yakıldı. Yakılan anız, rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Doğanyurt itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kastamonu'da anız yangını büyümeden söndürüldü

İtfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar görürken jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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