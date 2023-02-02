Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de kırmızı listede bulunan 2 vaşak görüntülendi
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür Vadisi’nde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan 2 vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde karayolundan karlı alana doğru giderken Yıldıran Yıldız isimli vatandaş tarafından görüntülendi.
Tunceli’den Pülümür’e seyahat halindeyken vaşaklara denk geldiğini söyleyen Yıldız, “Bu güzel görüntüyü Pülümür Vadisi'nde çekme fırsatı buldum. Aracımla Pülümür’e seyahat ederken bu güzel hayvanları yolun kenarında gördüm. Güzel ve heyecan verici bir görüntüydü. Pülümür Vadisi vaşak, dağ keçisi gibi nesli tükenmek üzere olan hayvanları barındırmaktadır. Ricam bu hayvanlara zarar vermeyelim. Sadece denk geldiğimiz zaman fotoğraflayalım, videolarını çekelim. Öyle mutlu olalım” dedi.
Etiketler: Tunceli
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