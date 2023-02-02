Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.



Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 67 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.