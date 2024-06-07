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Güncel
AA 07.06.2024 12:47

Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan bir süre haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Yıldız’ın bulunması amacıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, Yıldız’a ulaşmak için el fenerleriyle ağaç diplerini, dere yataklarını ve kaya oyuklarını kontrol ediyor.

Bozayı popülasyonunun fazla olduğu bölgede ekipler çalışmalarını tedbir alarak sürdürüyor.

ETİKETLER
Tunceli AFAD 112 Acil Çağrı Merkezi
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