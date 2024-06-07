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Güncel
AA 07.06.2024 12:42

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvan pazarında ve sevkiyat noktalarında sağlıklı kurbanlık için küpe denetimi yaptı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlı personel ile Kurban Bayramı öncesi merkez Sur ilçesi Mardin yolundaki hayvan pazarını gezdi.

Pazarda yapılan denetimde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaşların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakıldı, küpeli hayvan alınıp satılması konusunda satıcılara uyarıda bulunuldu.

Atalar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarında ve hayvan sevkiyatında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Müdürlük olarak kurbanlık olarak satışa getirilen hayvanlara yönelik kontrolleri yaptıklarını belirten Atalar, "Şehrin giriş çıkışındaki yol kontrol noktalarında denetimler yapıyoruz. Burada ellerinde sağlık sertifikası ve sevk raporu olmayan hayvan sahiplerine izin vermiyoruz. Daha sağlıklı kurbanlıkların temin edilebilmesi için sağlık taraması gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Atalar, bu yıl yaklaşık 37 bin büyükbaş, 78 bin küçükbaşın kurbanlık olarak hazır olduğunu bildirdi.

"Kurbanlık yapacağımız büyükbaş hayvanlarda kriterlerimiz, iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor"

Diyarbakır kent merkezinde 5 kesim noktası belirlendiğini aktaran Atalar, bu noktaların dışında kesim yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Atalar, şöyle devam etti:

"Kurbanlık yapacağımız büyükbaş hayvanlarda kriterlerimiz, iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Süt dişlerini dökmüş hayvanlar yaşını doldurmuş kabul edilir ve bu hayvanlar kurban olabiliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise bir yaşını doldurmuş olması lazım. Bunları Tarım Cebimde uygulaması üzerinde küpe sorgulama menüsünden yaşını ve özelliklerini tespit etmek mümkün. Ayrıca, hasta olmaması lazım. Gebe hayvanların da özellikle kurban edilmemesi gerekiyor."

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Denetim Diyarbakır Kurban Bayramı Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin
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