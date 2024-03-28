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Güncel
İHA 28.03.2024 16:37

Tunceli'de Jandarma kütüphaneye 5 bin kitap bağışı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kitap bağışı kampanyasında toplanan 5 bin kitap, Hüseyin Güntaş Kütüphanesine bağışlandı.

Tunceli'de Jandarma kütüphaneye 5 bin kitap bağışı
[Fotograf: İHA]

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Jandarma personeli tarafından toplanan çeşitli konularda yazılmış 5 bin kitap, Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Tunceli’de gençler ve kitapseverlere hizmet veren Hüseyin Güntaş Kütüphanesine bağışlandı.

Tunceli İl Jandarma Komutan'ı Tümgeneral Nuh Köroğlu, ''Bugün Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında yeni açılan kütüphanemize katkı sağlamak maksadıyla kitap bağışında bulunmak üzere bir araya geldik. Kütüphaneler gerçekten bizler için, toplum için vazgeçilmez kurumlardan bir tanesidir. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler kütüphaneye yeni gelen kitaplardan faydalandı

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