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Güncel
AA 04.10.2023 13:15

Tunceli'de hız ihlali yapan 673 sürücüye ceza kesildi

Tunceli'de polisin trafik ve asayiş denetimlerinde 673 sürücüye cezai işlem uygulandı, aranan 6 şüpheli yakalandı.

Tunceli'de hız ihlali yapan 673 sürücüye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin geçen ay yaptığı trafik denetimlerinde, 16 bin 642 aracı kontrol edilerek 673 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi.

Denetimlerde 62 sürücünün ehliyetine el koyuldu, 39 araç trafikten men edildi, 413 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarında ise 34 bin 475 kişi kontrol edildi, aranan 6 şüpheli yakalandı, 7 kesici alet, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 1200 kişiyi bilgilendirdi.

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