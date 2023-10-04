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Güncel
AA 04.10.2023 12:11

Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitim verildi ve tatbikat yapıldı.

Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı

Kurum binasındaki tatbikatta senaryo gereği, polis ve itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunuldu.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü, binada mahsur kalan kalan bir kişiyi kurtardı.

Daha sonra bir yangına nasıl müdahale edileceği anlatıldı, binanın bahçesinde yakılan ateş söndürüldü, yangın tüpü kullanımı gösterildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, habersiz gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla sona erdiğini ve kurumların bu tür afetlere her an hazır olduğunu söyledi.

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