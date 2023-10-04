Uşak Üniversitesi öğrencileri projeleriyle göz dolduruyor

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/1. Dönem proje başvuru sonuçları açıklandı.



Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi hedefleyen programın 2023/1. döneminde Uşak Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından toplam 60 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerin 40 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Ayrıca “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri” çerçevesinde 1 öğrencinin projesi kabul alarak desteklenmeye hak kazandı. Bu dönem Türkiye’den toplam 9 bin 334 proje başvurusu yapılan programın kabul oranı yüzde 55 olarak açıklandı. Uşak Üniversitesi, Türkiye’de 43’üncü, Ege Bölgesinde 4’üncü ve TR33 Bölgesinde yine 1’inci oldu Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin her dönem başvuru ve kabul alan öğrenci projelerinin sayısındaki düzenli artışın bu dönem de devam ettiğine dikkat çekerek Uşak Üniversitesi öğrencilerinin projeleri kabul sayısıyla Türkiye’de 43’üncü, Ege Bölgesinde 4’üncü ve TR33 Bölgesinde yine 1’inci olduğunu açıkladı.



"Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor"



Prof. Dr. Savaş ‘‘Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uşak Üniversitesinin her dönem başvuru ve kabul alan öğrenci projelerinin sayısındaki düzenli artış bu dönem de devam etti. Projelerin fakültelere dağılımına bakıldığında Diş Hekimliği, Eğitim, İnsan ve Toplum Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Tıp, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projelerinin kabul olduğu gözlendi. Alınan başarılı sonuçlar öğrencilerimize proje kültürünü aşılamış olduğumuzu gösteriyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvuran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ şeklinde konuştu.



2023 yılı 2. dönem başvuruları başladı 2023 yılı 2. Dönem Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başvuruya açıldı. Başvurular 14 Kasım 2023 Saat 17.30’a kadar devam edecek.