Eğirdir Kitap Fuarı başladı

Kitap fuarının açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkan Vekili Erhan Savran, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program başlayan programda Kum sanatı sanatçısı, şair ve yazar Tarkan Köylü’nün kum sanatı gösterisi ile devam etti. Kaymakam Adem Çelik, açılışta yaptığı konuşmasında kitap fuarına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek bütün vatandaşları fuara davet etti.