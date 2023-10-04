Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.10.2023 13:10

Eğirdir Kitap Fuarı başladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 25 yazar, 60 yayınevinin kitaplarının bulunduğu 2. Eğirdir Kitap Fuarı başladı.

Eğirdir Kitap Fuarı başladı

Kitap fuarının açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkan Vekili Erhan Savran, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program başlayan programda Kum sanatı sanatçısı, şair ve yazar Tarkan Köylü’nün kum sanatı gösterisi ile devam etti. Kaymakam Adem Çelik, açılışta yaptığı konuşmasında kitap fuarına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek bütün vatandaşları fuara davet etti. 

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Sivas’ta 16 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
100 kişiye mezar olan bina projesiz ve ruhsatsız yapılmış
14:18
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
14:10
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'nun İran'dan geçmesi de söz konusu
13:54
AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek
13:52
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor
13:45
Güney Kore, gemi üreticilerine Kuzey'den yoğun siber saldırılar düzenlendiğini iddia etti
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ