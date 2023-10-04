Sivas’ta 16 kaçak göçmen yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 3 farklı olayda toplamda 16 kaçak göçmen yakalandı.



Yapılan idari işlemlerin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde olaylara ilişkin yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan bir araca ise mahkeme kararıyla el konuldu.