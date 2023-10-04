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Güncel
İHA 04.10.2023 12:18

Sivas’ta 16 kaçak göçmen yakalandı

Sivas’ta 3 farklı göçmen kaçakçılığı olayında toplamda 16 kaçak göçmen yakalanırken bir şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Sivas’ta 16 kaçak göçmen yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 3 farklı olayda toplamda 16 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan idari işlemlerin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde olaylara ilişkin yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan bir araca ise mahkeme kararıyla el konuldu.

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