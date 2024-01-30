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Güncel
AA 30.01.2024 17:08

Tunceli'de dronla tespit edilen kaçak avcıya 10 bin 689 lira ceza kesildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak avlandığı dronla tespit edilen kişiye 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de dronla tespit edilen kaçak avcıya 10 bin 689 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, Mazgirt'teki Bulgurcular Devlet Avlağı'nda dron yardımıyla saha taraması yaptı.

Ekipler, bu esnada bir kişinin kaçak yöntemlerle karla kaplı ormanda avlandığını tespit etti.

Kaçak avcı hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet" suçundan 10 bin 689 lira ceza uygulandı.

DKMP ekiplerince avda kullanılan yivsiz av tüfeğine el konuldu.

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