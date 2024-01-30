Batman'da kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 6 bin 455 paket sigara, 18 cep telefonu, 81 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, ruhsatsız pompalı tüfek, uzun namlulu tüfek, 4 şarjör, 122 fişek, pala, 6 şarj aleti, 4 kulaklık ve 8,92 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.