Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir kişinin evinde uyuşturucu ile 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde esrar ve Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, 55 gram kubar esrar, 607 kök dişi Hint keneviri ve etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait fotoğraf ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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