Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 3 şüpheliyi tespit etti.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 28,6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adreste bulunamayan şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Bursa Narkotik Polis
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