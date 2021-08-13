Tekirdağ'da Sebahattin Şentürk'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulunan otomobilin Şentürk'e ait olduğunu belirledi. Ekipler tarafından durum aileye iletildi.

Güvenlik güçlerinin Şentürk'ün bulunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şentürk'ün ilçedeki bir maden firmasında muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi.