Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

Buna göre, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıktı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda da matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Bu kararla, düşük matrahlı sıfır otomobil fiyatlarında önemli oranda indirim sağlanacağı belirtiliyor.

Kararın ardından piyasaların da hareketlenmesi bekleniyor.