Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da araç şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf:AA]
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 ADF 337 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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