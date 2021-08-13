Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de botları sürüklenen yabancı uyrukluları, sahil güvenlik kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında botları sürüklenen yabancı uyrukluları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Çanakkale'de alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botun motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladı.
Bunun üzerine, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan kişiler, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.
Botun bulunduğu bölgeye giden ekipler, farklı ülkelere mensup 17 kişiyi kurtardı.
Etiketler: Çanakkale Sahil Güvenlik
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