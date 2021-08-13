Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı 24-30 Temmuz haftasına göre arttı.

Buna göre 159,65 olan vaka sayısı Edirne'de 191,51'e, Kırklareli'nde 94,54 olan vaka sayısı 119,77'ye, Tekirdağ'da 67,90 olan vaka sayısı 93,96'ya yükseldi.

"Aşılama ile bu işin üstesinden gelebiliriz"

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aşılama çalışmaları ile Kovid-19 salgınındaki vaka sayılarının en az indirilebileceğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da aşılama çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü anlatan Cerit, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil aşı ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Cerit, randevu alanların kısa sürede sıra beklemeden aşılarını olabildiğini belirtti.

Cerit, vaka sayılarının Trakya'da yeniden artmaya başladığını, hastaneye yatış sayılarının ise aşılamayla düştüğünü belirtti.