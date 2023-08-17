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Güncel
AA 17.08.2023 16:04

Tunceli'de bir bahçede patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve kenevir ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir bahçede yapılan aramada, 63 kök kenevir ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tunceli'de bir bahçede patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde güvenliği sağlama, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Taşıtlı köyü Gözlek mezrasında bir kişiye ait bahçede arama yapıldı.

Aramada, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram amonyum nitrat, 50 metre kablo, 2 içi boş kablo irtibatlı patlayıcı kabı, 2 adet iki ucu bağlı başlatıcı kablo, 2 pil ve 63 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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