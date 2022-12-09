İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit eden ekipler, operasyonla E.K. ve Ö.K.'yi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan 150 bin lira değerindeki kablo, kamera, kayıt cihazları ve güç kaynakları ise sahiplerine teslim edildi.