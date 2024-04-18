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Güncel
DHA 18.04.2024 21:03

Tunceli'de balık tutarken yüksek gerilim hattına kapılan kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde balık tutarken yüksek gerilim hattına temas eden bir kişi yaralandı.

Tunceli'de balık tutarken yüksek gerilim hattına kapılan kişi yaralandı

Sabah saatlerinde Munzur Nehri kıyısında balık tutmak isteyen Ersin Akgün'ün taşıdığı 6 metrelik sırık oltası, yüksek gerilim hattına temas etti. Akgün, elektrik akımına kapıldı.

Akgün, ayakkabılarını çıkararak ayaklarını toprağa koydu ve durumu 112 Çağrı Merkezi ile yakınlarına bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Akgün, Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akgün'ün ayaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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