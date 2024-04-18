Niğde'de jandarma ekipleri 160 olayı, suçluların vücut izinden aydınlattı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, "her suçlu olay yerinde mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ocak-mart aylarında meydana gelen hırsızlık, mala zarar verme, öldürme, uyuşturucu madde ve trafik kazaları gibi 160 olayı, parmak izi, biyoloji, kimya, iz inceleme ve balistik konularında teknik incelemeler sonucunda aydınlattı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılın ilk 3 ayında, çeşitli suçlardan aranan 288 kişiyi yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü, cezaevine teslim edildi.