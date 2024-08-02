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Güncel
AA 02.08.2024 15:25

Tunceli'de bahçede ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

Tunceli'de bahçede ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında H.A'nin bir köydeki evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla zanlı H.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tunceli Uyuşturucu
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