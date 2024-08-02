Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin İkizdere ilçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde yer alan 1228,65 hektarlık alan 3 yıl süreyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmek üzere açık artırma usulü ile ihale edilecek.

Tahmini bedeli 269 bin 399 lira olan sahanın ihalesi, 7 Ağustos Çarşamba günü 11.00'de İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini Rize İl Özel İdaresinden bedelsiz temin edebilecek.