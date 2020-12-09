Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Pülümür'de 37, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10, Çemişgezek'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran bölgesinde ve Hozat-Ovacık kara yolu arasındaki Karaoğlan mevkiinde trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.