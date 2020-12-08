Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 8 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,82 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 8 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,82 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,8004, en yüksek 7,8729 seviyelerini gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 7,8094'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8170'ten işlem gördü.
8 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8430
|
7,8440
|
7,8200
|
7,8210
|
Avro
|
9,5210
|
9,5220
|
9,4860
|
9,4870
|
Sterlin
|
10,4260
|
10,4770
|
10,4290
|
10,4810
|
İsviçre Frangı
|
8,7880
|
8,8320
|
8,7830
|
8,8270
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,8130
|
7,8930
|
7,7900
|
7,8700
|
Avro
|
9,4810
|
9,5610
|
9,4460
|
9,5260
|
Sterlin
|
10,3660
|
10,5760
|
10,3690
|
10,5790