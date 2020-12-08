Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,82 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,8004, en yüksek 7,8729 seviyelerini gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 7,8094'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8170'ten işlem gördü.

8 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: