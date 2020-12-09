Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
47 suçtan aranan şüpheli Ankara'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimler sırasında yakalandı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Çarşıiçi Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, durdurdukları kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrollerde kişinin 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut olduğu belirlendi. Hakkında ayrıca 6 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 660 lira adli para cezası bulunan Barut, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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