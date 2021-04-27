Adana'nın Kozan ilçesinde edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta Atakan Kızıldağ adlı vatandaş yolda gezerken hareketsiz halde bir kedinin olduğunu fark etti. Kızıldağ, hareketsiz haldeki kedinin bel kısmından yaralı olduğunu görür görmez kediyi veterinere götürdü.

Burada yapılan veteriner muayenesinin ardından kedinin havalı tüfekle vurulmuş olduğu tespit edildi.

Olay nedeniyle felç kalan kedi, kendisini bulan Atakan Kızıldağ tarafından sahiplenildi. Tedavisi devam eden kedinin yavru kedilerle oynaması ise izleyenleri duygulandırdı.

