Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan kadın yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan kadın yurtta kalacak.
Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyazı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol devriyesi kapsamında bir aracı durdurdu.
Ekipler, İ.A'nın (56) Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
İ.A, sağlık ekiplerince Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna götürüldü.
Jandarma ekipleri, İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 469 lira para cezası kesti.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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