Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyazı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol devriyesi kapsamında bir aracı durdurdu.

Ekipler, İ.A'nın (56) Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

İ.A, sağlık ekiplerince Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna götürüldü.

Jandarma ekipleri, İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 469 lira para cezası kesti.