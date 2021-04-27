Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ilerleyen Erdal B.'nin kullandığı 34 HS 3025 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.