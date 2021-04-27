Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ilerleyen Erdal B.'nin kullandığı 34 HS 3025 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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