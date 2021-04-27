2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, hasar meydana geldi.