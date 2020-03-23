Tufanbeyli ilçesi tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Kaymakam Sevgili, açıklamasında, "Jandarma ve emniyet personelleri 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edecektir. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir." dedi.