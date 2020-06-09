Uzaktan eğitim sürecine ilişkin 18 sorunun yanıtı şöyle:

1- TRT- EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız

TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız

TRT EBA TV Lise için tıklayınız

2- Hangi kanallar olacak?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

3- TRT-EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

4- Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecek.

5- TRT-EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

6- Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.

7- Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

8- Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

9. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) olmayan cihazlarda SD kanal bulma nasıl yapılacak?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD ve TRT-EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

10- TKGS olmayan cihazlarda HD kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı televizyonlarda 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD ve TRT-EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.

11. SD uydu alıcım var, kanalları izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

12. Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum var ama sadece bir tane televizyonum var. Çakışan yayınlar olduğunda ne yapacağım?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde televizyonu takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

13- TV yayınlarında çocuğumun henüz hiç öğrenmediği bir konunun anlatımı olursa ya da çocuğumun kendi okulunda anlatılan konu ile arada kopukluk oluşursa ne yapabilirim?

Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir. Öğretmenleriniz tarafından EBA üzerinden gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanabilecek. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak.

14- TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.

15- TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

16- Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu üzerinden eğitim yayınları nasıl takip edilebilir?

Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayınları Türksat uydusu üzerinden alıp Eutelsat'ta bu yayınlara kendi platformu içinde kapasite ayıracak ve yayınları Eutelsat uydusu üzerinden abone olanlara da iletebilecektir.

17- D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan izlemek için kanal ekleme işlemi yapmama gerek var mı?

Kanalları izlemek için herhangi bir kanal arama/ekleme işlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alıcı tipine göre kapatma/açma işlemine ihtiyaç duyulabilir.

18- Uydu alıcımda bu frekans var ama yayınları izleyemiyorum ne yapmalıyım?

Uydu alıcınızda manuel kanal ekleme bölümünde yukarıda belirtilen frekansları girerek tekrar aratmanız gerekmektedir.