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Güncel
İHA 21.09.2023 20:26

Traktör dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Isparta’da kontrolden çıkan traktörün dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Traktör dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü Bostanlık mevkiinde meydana geldi.

Sadık Aksoy idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Aysoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Aksoy'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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