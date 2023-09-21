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Güncel
İHA 21.09.2023 20:08

Honaz’daki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Honaz’daki orman yangını kontrol altına alındı

Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Akbaş Barajı yakındaki bir bölgede devam eden yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale edildi. Havadan 2 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın hava kararmadan ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangından zarar gören bölgede arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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