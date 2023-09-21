Honaz’daki orman yangını kontrol altına alındı

Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Akbaş Barajı yakındaki bir bölgede devam eden yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale edildi. Havadan 2 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın hava kararmadan ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangından zarar gören bölgede arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.