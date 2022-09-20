Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Kıbrıs gazisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
C.Ç'nin kullandığı otomobilin, 8 Eylül'de Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'nda çarpması sonucu yaralanan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Çakır'ın cenazesinin, Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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