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Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın, yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dedegül ile Çetinsu köyleri arasındaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

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