Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Ardahan'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dedegül ile Çetinsu köyleri arasındaki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın, yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.
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