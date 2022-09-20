Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki cadde ve sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendiği M.G. ile A.İ.K'nin üst araması ile eşyaları arasında 3 bin 358 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Narkotik Uyuşturucu
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