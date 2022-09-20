İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. G.E. Ü.S.K. ve D.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.