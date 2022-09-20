Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili E.E. G.E. Ü.S.K. ve D.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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