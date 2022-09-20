Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Taraklı'dan Göynük istikametine giden R.B. idaresindeki otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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