Taraklı'dan Göynük istikametine giden R.B. idaresindeki otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.