Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın 1 Ocak-15 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan 10,5 aylık döneminde Trabzon'dan 129 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu, Trabzon'dan aynı dönemde yapılan ihracatın 1 milyar dolar sınırını aşarak yüzde 10 artışla 1 milyar 7 milyon 149 bin 313 dolara ulaştığını vurguladı.

Trabzonlu ihracatçıların 27 sektörde ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 674 milyon 570 bin 233 dolarla fındık olduğunu söyledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Saffet Kalyoncu, Trabzon'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Trabzon'dan İtalya'ya 233 milyon 866 bin 612 dolarlık, Rusya Federasyonu'na 160 milyon 566 bin 914 dolarlık, Almanya'ya ise 127 milyon 181 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlimizden Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak fındık ihraç edilirken, ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ve balık ihraç edildi. Toplamda 27 sektörde Trabzon'dan yapılan ihracatta tarım ürünleri ağırlıkta olmasına rağmen, son yıllarda sanayi ürünleri ihracatı da her geçen ay önemli hacme ulaşarak artış trendini sürdürüyor."